Мировой океан и Северный путь: чем займется Морская коллегия России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 31 0

Морская коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути

Мировой океан и Северный путь: чем займется Морская коллегия России

Фото: © РИА Новости / Анатолий Медведь

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Одной из основных задач станет укрепление обороны страны.

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. Новый орган государственной власти, который будет возглавлять помощник главы государства Николай Патрушев, призван повысить эффективность проведения национальной морской политики страны и саму по себе морскую деятельность.

Какие задачи будут входить в зону ответственности Морской коллегии России, указ о создании которой подписал президент?

Основной задачей Морской коллегии станет укрепление обороны страны и безопасности государства в Мировом океане, развитие Военно-Морского Флота, сообщается в опубликованном на официальном портале правовых актов документе.

Помимо этого, Морская коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути в качестве национальной транспортной коммуникации Российской Федерации.

Также в задачи ведомства будет входить анализ состояния судостроительной отрасли и выработке мер по ее развитию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конце июля Министерство обороны России начало плановые учения российского флота с участием 20 тысяч моряков.

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