Пенсия и скидки на ЖКУ: какие схемы используют мошенники для обмана пенсионеров

Злоумышленники требуют от пожилых людей персональные данные. Те, передавая информацию, рискуют остаться без денег и доступа к «Госуслугам».

Около половины всех атак мошенников на пенсионеров связаны с тремя стандартными схемами. О них подробнее РИА Новости рассказали в пресс-службе ВТБ.

«ВТБ выделил три самые распространенные в августе 2024 года схемы мошенничества, направленные на пенсионеров. Попытки обмана пожилых людей приходятся якобы на перерасчет пенсии, оформление полиса ОМС, несуществующие скидки на ЖКУ», — уточнили в банке.

Перерасчет пенсии

Мошенники звонят пожилым людям и представляются якобы сотрудниками Социального фонда России, обещают перерасчет пенсии и увеличение выплаты. Под предлогом оформления соответствующего заявления от пенсионера требуют назвать личные данные, код из СМС или установить приложение для доступа к смартфону жертвы.

В частности, злоумышленники могут взломать аакаунт на «Госуслугах», попытаться оформить кредит или подобрать данные для входа в приложение банка, чтобы вывести деньги.

Оформление полиса ОМС

Пенсионерам звонят и сообщают о том, что необходимо срочно продлить действие полиса ОМС. Жертву заставляют скачать фейковое приложение Минздрава России, которое является вредоносной программой, дающей доступ к устройству. Мошенники также могут попросить назвать СМС-код, чтобы попытаться войти в аккаунт «Госуслуг».

Скидки на ЖКУ

Мошенники звонят пенсионерам и рассказывают о якобы акции, которая предусматривает скидки на ЖКУ. Для подтверждения личности злоумышленники запрашивают персональные данные и СМС-код, чтобы получить доступ для хищения денег.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мошенники в разговоре с потенциальными жертвами при попытке завладеть их деньгами чаще всего используют одни те же слова и фразы. Кроме того, злоумышленники стали чаще прибегать к дип-фейкам для создания фейковых видео и фото с целью обмана граждан.