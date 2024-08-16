Личный помощник Мэттью Перри признал вину в его смерти
Кто еще оказался причастен к гибели звезды сериала «Друзья»?
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Помощник звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри — Кеннет Ивамас — признал свою вину в смерти актера. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Ивамас, который жил вместе с артистом, признался, что в тот роковой день лично сделал ему несколько инъекций серьезного лекарственного препарата — доза оказалась смертельной. Теперь ему грозит до 25 лет лишения свободы.
Также по делу о смерти Перри задержали врачей Марка Чавеса и Сальвадор Пласченсия, которые поставляли актеру препарат.
«Эти обвиняемые воспользовались проблемами с наркозависимостью мистера Перри, чтобы обогатиться. Они знали, что-то, что они делают, неправильно», — цитирует издание Associated Press прокурора Мартина Эстраду.
Актер умер 28 октября 2023 года от остановки сердца. Его тело нашли в джакузи во дворе его дома в Лос-Анджелесе.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что арестованы люди, которых подозревают в причастности к гибели звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри.
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