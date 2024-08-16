Плановая тренировка? Почему Приморье осталось без электричества

Власти заявили о работах по ликвидации последствий.

Почти весь Приморский край остался без электричества. Свет пропал в том числе в местном океанариуме, кадры от туда появились в распоряжении 5-tv.ru.

«Электроэнергию отключили из-за масштабной аварии в генерации», — уточнила пресс-служба Минэнерго.

В то же время правительство Приморского края заявило, что массовое отключение электричества зафиксировано на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК). По информации властей, специалисты ведут работу по ликвидации последствий.

В ДРСК уточнили, что отключение электричества произошло из-за нарушения частотного режима за пределами Приморского края, что было вызвано работой противоаварийной автоматики. Взрыва и чрезвычайного происшествия внешнего характера обнаружено не было.

Когда включат электричество

Ожидается, что электричество вернут жителям Приморского края в течение часа. Пока все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания и работают в штатном режиме, заверили в правительстве региона.

В Росавиации отметили, что аэропорт Владивостока и другие посадочные площадки Приморского края работают в штатном режиме. Авиагавани принимают и отправляют самолеты по расписанию.

Власти анонсировали плановую тренировку

В Минэнерго Приморского края при этом рано утром 16 августа сообщили о плановой тренировке сотрудников по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением электричества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что масштабное отключение электроэнергии — не первая серьезная проблема, с которой этим летом столкнулись жители Приморской края. Город Дальнереченск затопило второй раз за текущий сезон. Впервые населенный пункт ушел под воду в начале июне, после этого люди успели сделать ремонты, устранить все неисправности, однако под конец августа Дальнереченск затопило во второй раз.

Накануне стало известно, что ситуацию в Дальнереченске на личный контроль взял глава следственного комитета России Александр Бастрыкин из-за сообщений о нарушении прав жителей. Возбуждено дело о халатности.