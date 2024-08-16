Беглов пообещал усилить защиту Петербурга и акватории Финского залива от БПЛА

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области усилят меры безопасности от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и других воздушных угроз. Об этом сообщил глава города Александр Беглов во время выступления на конференции регионального отделения политической партии «Единая Россия» в рамках представления программы развития города на ближайшие пять лет.

«Идет формирование кольца радиолокационных станций для предупреждения воздушных угроз. Усиливаем систему защиты акватории Финского залива», — уточнил губернатор.

По словам Беглова, регион также укрепляет технологический суверенитет Российской Федерации и поддерживает развитие отечественного оборонно-промышленного комплекса.

В Санкт-Петербурге стартовала предвыборная гонка на пост в губернаторы региона. Само голосование будет трехдневным и пройдет с 6 по 8 сентября. На мероприятии, на котором выступал Беглов, свои программы также представили Сергей Малинкович от «Коммунистов России», Павел Брагин от партии «Зеленые» и Максим Яковлев от ЛДПР.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в центральных районах Санкт-Петербурга запретят парковку электросамокатов. Так, свободные от этого вида транспорта стали четыре района города.