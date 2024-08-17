Астролог Василиса Володина раскрыла тайны беременной в 52 года Марины Федункив

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 39 0

Астролог Володина об 52-летней актрисе Федункив: То ли беременна, то ли шутит

Астролог Василиса Володина раскрыла тайны беременной в 52 года Марины Федункив

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Публику удивили слухи об интересном положении звезды.

Возможная беременность актрисы Марины Федункив никого не оставляет в покое. После неожиданных заявлений известные коллеги и, конечно, любопытные зрители только и обсуждают, что будущего ребенка 52-летней юмористки. И, разумеется, возраст, в котором селебрити решила впервые стать мамой.

Слухи о беременности Федункив родились на съемках нового шоу. В окружении звезды «Реальных пацанов» утверждают, что она находится на шестом месяце. На градом посыпавшиеся вопросы журналистов актриса отвечает неоднозначно, ничего при этом не отрицая.

«Это очень смешно. Кто у нас до старости рожает? Собаки и я, да? Ой, ребят, нет, это не смешно. Я, знаете, могу что угодно сказать. Спасибо большое!» — говорит она.

Телеведущая и астролог Василиса Володина не смогла промолчать о пикантной ситуации. В своем Telegram-канале она объяснила, что новость об интересном положении Федункив заговорили именно сейчас не случайно. И посетовала за туман, который напускает на сплетни о себе знаменитость.

«Еще раз констатирую: пока Меркурий ретрограден в знаке Девы, самые удивительные слухи вращаются вокруг людей этого знака. Теперь Марина Федункив (Дева по гороскопу) — то ли беременна, то ли шутит», — написала Василиса.

Артистка замужем за итальянским бизнесменом Стефано Маджи, который младше нее на 13 лет. Влюбленные вместе три года и уже побили все прогнозы, сулившие неравному браку неминуемую драму и развод. Федункив не просто повезло в любви,  это была награда за драму былых лет. К своему счастью она шла очень долго. Как писал ранее 5-tv.ru,  13 лет жила с мужем-наркоманом, который изменял ей и бил ее.

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