Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа

После насыщенной пятницы следует тихая и спокойная суббота — 17 августа пройдет умиротворенно и мечтательно. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня Луна без аспектов: верный спутник Земли гуляет без дела. Так, невероятные планы придется временно отложить — в эту субботу начатые дела могут ждать не самые лучшие результаты и последствия.

Астролог советует прислушаться к самому себе и повременить с бурной деятельностью. Стоит попробовать на время стать «невидимкой», притормозить и получить от этого удовольствие.

«Космос дарит нам настоящий полноценный выходной, когда можно отключить голову и телефон, ходить в пижаме и плыть по течению весь день», — подчеркнула Володина.

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