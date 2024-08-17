Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 288 0

День будет тихим и спокойным. Главное — не загадывать слишком многого.

Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа

Фото: 5-tv.ru

После насыщенной пятницы следует тихая и спокойная суббота — 17 августа пройдет умиротворенно и мечтательно. Об этом в своем Telegram-канале рассказала астролог Василиса Володина.

Сегодня Луна без аспектов: верный спутник Земли гуляет без дела. Так, невероятные планы придется временно отложить — в эту субботу начатые дела могут ждать не самые лучшие результаты и последствия.

Астролог советует прислушаться к самому себе и повременить с бурной деятельностью. Стоит попробовать на время стать «невидимкой», притормозить и получить от этого удовольствие.

«Космос дарит нам настоящий полноценный выходной, когда можно отключить голову и телефон, ходить в пижаме и плыть по течению весь день», — подчеркнула Володина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал гороскоп на 17 августа для всех знаков зодиака. Что сегодня вам уготовили звезды?

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа

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