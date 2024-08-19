Редакция 5-tv.ru собрала подборку фотографий, запечатленные события которых навсегда вписаны в историю или вызывают чувства ностальгии у каждого из нас.

Одна из вещей, без которых ни один современный человек не может представить свою жизнь, — это фотоаппарат. Совершенно не важно, идет ли речь о профессиональном объективе, камере в смартфоне или старой доброй «мыльнице» — увековечивать моменты жизни, пусть даже самые незначительные, давно вошло у всех в привычку.

Уже сложно представить, что каких-то 200 лет назад фотоаппаратов не существовало в природе. Когда был учрежден Всемирный день фотографии, как его празднуют и кого поздравлять, а также самые важные снимки в истории человечества — в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня фотографии

Этот праздник, который отмечают как фотографы-профессионалы, так и любители, был учрежден в 2009 году по инициативе австралийского фотографа по имени Корске Ара.

Дата праздника была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1839 году широкой общественности был представлен метод получения отпечатка фото — дагерротипа, прототипа фотографии. Данное изобретение принадлежит Луи Жаку Манде Дагеру, у которого патент на столь перспективную инновацию выкупило правительство Франции, оно и провозгласило его изобретение «подарком миру». Ведь изобретение Дагера стало первым шагом на пути к фотографии как общедоступной «технологии».

Традиции Всемирного дня фотографии

До сих пор никто не придумал, как именно отмечать этот праздник. По крайней мере, у него нет устоявшихся традиций, однако, как известно, фотографы — люди креативные, поэтому свой профессиональный праздник всегда отмечают с размахом.

Так, можно отправиться в путешествие и посетить красивую локацию, до которой давно хотелось доехать. Лучше пригласить с собой друзей и коллег, которые не только поддержат в дороге, но и организуют вам персональную фотосессию на месте съемки.

Составьте коллаж из ваших лучших фотографий, ведь ничто не мотивирует сильнее, чем визуализация своих стараний. Кто знает, возможно, ваше произведение подойдет для какой-нибудь выставки.

К слову, выставка — это тоже отличная идея. С коллегами или друзьями можно отправиться в музей, в котором представляют работы современных авторов, либо тех, кто в далекие годы, когда фотография только начинала свое развитие, сделал настолько запоминающийся и говорящий снимок, что смог вписать себя в историю. Если вдруг в вашем городе не выставляются фотографы — посетите картинную галерею. Фотографы — тоже своего рода художники.

Если вдруг вы давно мечтаете завести собственный блог с фотоснимками, Всемирный день фотографии — отличная дата, чтобы начать заниматься этим делом. В современном мире каждое достойное произведение обязательно найдет своих ценителей.

Кого поздравлять со Всемирным днем фотографа и что подарить

Этот праздник не считается профессиональным или официальным, поэтому поздравлять с ним можно как давно признанных в своей сфере мастеров, так и начинающих фотографов.

Не мудрствуя лукаво можно сказать, что лучшим подарком для фотографа будет новый навороченный фотоаппарат, однако, порадовать виновника торжества можно и аксессуарами для этой техники. Подарите фотографу улучшенный объектив, чехол, сумку для фотоаппарата.

Милым презентом может стать и фотоаппарат мгновенной печати, либо бумага для него. Профессионалы редко пользуются этой техникой, и чаще всего она служит только для уютных воспоминаний. Преподнести близкому в этот день также можно фотоальбом или доску, на которой можно размещать фотографии.

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