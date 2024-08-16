В России первый приют для питомцев, оказавшихся на улице, открыли в 1990 году. Он появился на территории Московской области.

В каждую третью субботу августа традиционно отмечают Всемирный день бездомных животных. Эту дату нельзя назвать праздником. В этот день зоозащитные организации по всей планете напоминают людям о необходимости ответственного и бережного отношения к нашим четвероногим друзьям. Подробнее об истории и традициях этого дня читайте в материале 5-tv.ru.

История Всемирного дня бездомных животных

В 1992 году Международное общество прав животных выступило с инициативой об учреждении даты, при помощи которой можно было бы напоминать людям о важности дела, которым они занимаются. Поздно это или рано, но Всемирный день бездомных животных впервые отметили только в 2010 году.

Не случайно это событие принято встречать летом. В теплый период люди гораздо чаще теряют или выбрасывают на улицу своих питомцев. Таким образом организаторы хотели напомнить о том, что каждый человек ответственен за братьев наших меньших и может внести даже небольшой, но все равно весомый вклад в улучшение жизни тех, кто уже оказался без крыши над головой.

Традиции Всемирного дня бездомных животных

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В эту дату по всему миру проходит масса различных мероприятий, которые призваны сократить численность бездомных животных, а также просвятить людей и научить их трепетному отношению к четвероногим. Этот день напоминает — каждый может начать помогать бездомным животным, которые не в состоянии спасти себя сами: довезти раненую кошку до больницы, сообщить о гражданине, который выкинул на улицу питомцев, перевести небольшую сумму на помощь приюту.

Часто на выставках и мероприятиях, которые проводят во Всемирный день бездомных животных, можно познакомиться с оставшимися на улице питомцами, забрать жить к себе или помочь материально организации, в которой они живут.

В России в этот день во многих городах реализуют программы по бесплатной или льготной стерилизации питомцев, что способствует снижению численности бездомных животных. Также проходит много благотворительных акций, в которых можно, к примеру, прийти в приют и провести время с брошенными животными, привезти им корм либо помочь с уборкой в помещениях.

Отношение к бездомным животным в России

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Первый в истории приют для бездомных собак появился в 1695 году в Японии. В нем содержалось около 50 тысяч питомцев. В России же первый приют для бездомных животных открыли в 1990 году. Он появился на территории Московской области.

В конце 2018 года в России был принят закон «Об ответственном обращении с животными». Согласно ему, запрещено держать дома диких животных, контактные зоопарки должны быть закрыты, а к животным, участвующим в цирках и других культурно-зрелищных мероприятиях, нельзя применять лекарственные средства, которые могут нанести вред их здоровью. Бездомные животные должны пройти стерилизацию, вакцинацию, получить неснимаемую метку и только после этого их возвращают в места обитания.

Интересные факты о питомцах ко Всемирному дню бездомных животных

Собаки могут притворяться больными, чтобы привлечь внимание хозяина;

мозг кошки на 90% идентичен человеческому;

собаки могут ревновать своих хозяев, когда те выражают любовь к другим существам;

первым одомашненным животным был дикий волк;

собаки обладают таким сильным обонянием, что их можно научить выявлять определенные заболевания, например рак. Они способны учуять продукты метаболизма, выделяемые клетками;

у владельцев кошек риск инсульта и сердечного приступа снижается на треть;

уход за щенком помогает снизить кровяное давление.

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