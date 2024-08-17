Роковая доза: что сказал Мэттью Перри перед трагической смертью

Накануне ассистент артиста признал свою вину в случившемся.

Стали известны последние слова популярного американского актера Мэттью Перри, обращенные к личному помощнику Кеннету Ивамасе. Накануне мужчина признал свою вину в смерти артиста. Об этом пишет британская газета Daily Mail, ссылаясь на опубликованные следователями документы.

Расследование загадочной кончины знаменитости получило свое развитие лишь спустя десять месяцев после трагедии. При вскрытии тела в организме звезды были обнаружены определенного рода вещества, как выяснилось позже — кетамин, часто применяемый при лечении депрессивного расстройства.

Как оказалось, Перри поручил своему ассистенту найти поставщика, способного предоставлять лекарственное средство в огромных количествах. Кеннет Ивамаса за последний месяц жизни актера встречался с дилером около семи раз и на протяжении всего времени регулярно вводил артисту запрещенные дозы кетамина. Последняя стала роковой.

«Введи мне большую», — попросил Мэттью.

После Ивамаса покинул дом, а Перри отправился принимать ванну, где спустя несколько часов его и нашли мертвым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что личный помощник Мэттью Перри признал вину в его смерти.