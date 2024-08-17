«Всех посылаю»: фанаты Волочковой затравили жену ее бывшего мужа
Телеведущая Николаева пожаловалась на фанатов Волочковой
Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey
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Николаева назвала поклонников балерины «невежественными и весьма бесцеремонными» людьми.
Телеведущая Елена Николаева была вынуждена ограничить пользование соцсетями после того, как вступила в брак с бизнесменом Игорем Вдовиным. Все из-за форменной травли, которую ей устроили фанаты бывшей жены предпринимателя — балерины Анастасии Волочковой. Об этом пишет 7Дней.ru.
По словам Николаевой, несколько лет назад в ее «уютный, элегантный, умный мир подписчиков и друзей пришли какие-то странные невежественные и весьма бесцеремонные люди — фанаты определенных личностей и их образа жизни».
Телеведущая дала понять, что долгое время терпела нападки поклонников скандальной танцовщицы, но теперь настало время жестких действий.
«Я всех начала посылать», — заявила Николаева.
По ее словам, она будет подробно и откровенно рассказывать подписчикам о себе и своей работе, общаться и делиться с ними своей энергией.
При этом назойливых и кровожадных «комаров», как она назвала хейтеров, Николаева пообещала безжалостно вычищать из своего информационного поля.
О романе Вдовина и Николаевой стало известно в 2019 году, а спустя два года у них родился первый сын. Сейчас у пары уже двое совместных детей. Также они воспитывают дочь бизнесмена от брака с Волочковой Ариадну. Известно, что журналистка сумела наладить с ней контакт.
Балерина же считает, что Вдовин и Николаева просто подкупили Ариадну, чтобы она бросила свою родную мать в одиночестве и переехала жить к ним.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анастасия Волочкова относится к хейту со стороны коллег.
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