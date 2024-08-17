«Всех посылаю»: фанаты Волочковой затравили жену ее бывшего мужа

Николаева назвала поклонников балерины «невежественными и весьма бесцеремонными» людьми.

Телеведущая Елена Николаева была вынуждена ограничить пользование соцсетями после того, как вступила в брак с бизнесменом Игорем Вдовиным. Все из-за форменной травли, которую ей устроили фанаты бывшей жены предпринимателя — балерины Анастасии Волочковой. Об этом пишет 7Дней.ru.

По словам Николаевой, несколько лет назад в ее «уютный, элегантный, умный мир подписчиков и друзей пришли какие-то странные невежественные и весьма бесцеремонные люди — фанаты определенных личностей и их образа жизни».

Телеведущая дала понять, что долгое время терпела нападки поклонников скандальной танцовщицы, но теперь настало время жестких действий.

«Я всех начала посылать», — заявила Николаева.

По ее словам, она будет подробно и откровенно рассказывать подписчикам о себе и своей работе, общаться и делиться с ними своей энергией.

При этом назойливых и кровожадных «комаров», как она назвала хейтеров, Николаева пообещала безжалостно вычищать из своего информационного поля.

О романе Вдовина и Николаевой стало известно в 2019 году, а спустя два года у них родился первый сын. Сейчас у пары уже двое совместных детей. Также они воспитывают дочь бизнесмена от брака с Волочковой Ариадну. Известно, что журналистка сумела наладить с ней контакт.

Балерина же считает, что Вдовин и Николаева просто подкупили Ариадну, чтобы она бросила свою родную мать в одиночестве и переехала жить к ним.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Анастасия Волочкова относится к хейту со стороны коллег.