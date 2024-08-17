Договор с СФР позволит самозанятым россиянкам с детьми получить больше льгот

Женщины смогут получать декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничные.

Регистрация индивидуального предпринимательства (ИП) и заключение договора добровольного соцстрахования с Социальным фондом России (СФР) позволяет самозанятым матерям расширить доступные им льготы. Об этом NEWS.ru рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

Он уточнил, что договор с СФР дает возможность получать декретные выплаты, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет и больничные.

«Самозанятые, зарегистрированные как ИП, имеют право заключить договор добровольного соцстрахования с СФР. При этом условия работы и налоговые ставки для обеих категорий остаются одинаковыми. Обязательных страховых взносов и отчетности не требуется даже для самозанятых с ИП», — отметил депутат.

По словам Чаплина, для получения дополнительных пособий в 2025 году нужно до конца текущего года заключить договор и внести взносы в размере 6696,22 рубля. Кроме того, необходимо оставаться застрахованным в следующем году.

После регистрации самозанятая остается налогоплательщиком на профессиональный доход (НПД), но при этом получает статус ИП без новых обязательств и платежей, заключил Чаплин.

В Минтруде ранее сообщили, что с 2026 года самозанятые в России смогут делать добровольные взносы в СФР, чтобы получать пособия в случае болезни.

Сейчас у этой категории работающих россиян есть право добровольно формировать пенсию, однако больничные им не оплачиваются. Для этого необходимо оформлять индивидуальное предпринимательство.

Ранее 5-tv.ru рассказал о поддержке самозанятых в Москве.