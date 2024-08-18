«Зрители хлынули с трибун»: гитарист «Миража» о трагедии на концерте в 1990 году
На концерте группы «Мираж» в Батуми в 1990 году была давка
Фото: Евгений Стукалин / ТАСС
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Музыкант вспомнил события того ужасного дня.
Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов вспомнил трагические события на концерте коллектива в грузинском городе Батуми в 1990 году. Его слова передает MK.RU.
Согласно его воспоминаниям, какой-то момент посреди выступления среди поклонников началась давка. В результате этого многие люди пострадали.
«Сцена была установлена прямо на стадионе, и в какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием», — рассказал журналистам музыкант.
Он признался, что ему было очень страшно все это видеть. Горбашов сказал, что запомнил тот концерт на всю жизнь.
Горбашов отметил, что похожий случай потом произошел и в Казахстане. Но там уже обошлось без травм.
Ранее 5-tv.ru писал, что почему на самом деле Андрей Губин перестал петь. Бывший директор исполнителя Алена Михайлова уверена, что слава на артиста свалилась слишком рано.
Читайте также
78%
0.11 97.84
-0.48
Нашли ошибку?