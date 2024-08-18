«Зрители хлынули с трибун»: гитарист «Миража» о трагедии на концерте в 1990 году

Музыкант вспомнил события того ужасного дня.

Гитарист группы «Мираж» Алексей Горбашов вспомнил трагические события на концерте коллектива в грузинском городе Батуми в 1990 году. Его слова передает MK.RU.

Согласно его воспоминаниям, какой-то момент посреди выступления среди поклонников началась давка. В результате этого многие люди пострадали.

«Сцена была установлена прямо на стадионе, и в какой-то момент зрители буквально хлынули с трибун на поле и в прямом смысле слова снесли ее вместе с оборудованием», — рассказал журналистам музыкант.

Он признался, что ему было очень страшно все это видеть. Горбашов сказал, что запомнил тот концерт на всю жизнь.

Горбашов отметил, что похожий случай потом произошел и в Казахстане. Но там уже обошлось без травм.

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