Три человека погибли в огне загоревшегося в Красноярском крае дома

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков 55 0

В тушении пожара были задействованы 24 специалиста.

Три человека погибли в огне загоревшегося в Красноярском крае дома

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин

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Трое людей погибло в Красноярском крае во время сильного пожара в жилом доме. Об этом заявило в МЧС России в своем Telegram-канале.

«Огонь охватил жилой дом на 100 квадратных метрах в поселке Козулька. Сотрудники МЧС России при тушении обнаружили тела двух женщин, пол третьего человека устанавливается», — уточняется в сообщении ведомства.

В тушении пожара были задействованы 24 специалиста и 11 единиц техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что ТЦ «Галактика» в Донецке после удара ВСУ выгорел практически дотла. Во время пожара обрушилась крыша. Известно, что в результате атаки ВСУ на Донецк повреждение получила и Центральная городская больница № 14. Прежде глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале сообщил, что в результате удара украинских боевиков по ТЦ «Галактика» семь человек оказались ранены. Среди пострадавших был подросток. Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте после удара ВСУ по ТЦ.

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