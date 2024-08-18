Помимо этого российские военные добились успеха и в других задачах.

Группировка войск «Запад» всего за сутки овладела 40 опорными пунктами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это удалось сделать при помощи активных действий мотострелковых подразделений боевой группы. Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Помимо этого, за минувшие 24 часа российские военные уничтожили 11 минометных расчетов боевиков, при помощи управляемых снарядов нанесли по пункту временной дислокации в районе населенного пункта Купянск-Узловой. В результате этого удалось ликвидировать 45 боевиков и два автомобиля.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ВС РФ применяют модифицированные противотанковые комплексы под Угледаром.