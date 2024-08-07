ВС РФ применяют модифицированные противотанковые комплексы под Угледаром

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«Фагот» позволяет замаскировать пусковую установку в кустах, а оператора посадить в нескольких десятках метров от нее.

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

На угледарском направлении выполнять боевые задачи российским военнослужащим помогают модифицированные противотанковые комплексы «Фагот». С помощью новейших образцов, управлять которыми можно дистанционно, морпехи Тихоокеанского флота уже уничтожили несколько вражеских опорников. За их работой наблюдал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Эту вещь давно ждали в войсках, и теперь она есть на переднем крае. Новый противотанковый комплекс «Фагот» с дистанционным управлением позволяет замаскировать пусковую установку в кустах, а оператора посадить в нескольких десятках метров от нее. Так, чтобы противник его тоже не заметил и не достал ответным огнем.

«Видимость — все здорово, все замечательно. Вы сами можете наблюдать. То, что там оператор лежит, что я здесь стою. Без разницы», — говорит военнослужащий ВС РФ с позывным «Кречет».

Эти мужчины знают толк в противотанковых ракетах. Морская пехота Тихоокеанского флота сейчас на угледарском направлении фронта и почти ежедневно сталкивается с необходимостью стрелять из таких комплексов. Иногда это почти единственный способ выполнить задачи.

«Чаще всего бывает, что какой-то опорный пункт противника, который пехота не может просто так штурмовать без серьезных потерь, то есть нужно его как-то ликвидировать. Ну и по итогу просят нас, чтобы помочь», — рассказывает командир отделения противотанкового комплекса с позывным «Чили».

За время спецоперации сильно изменилась тактика применения ПТУР. Если раньше им работали в основном по бронетехнике, то теперь цели — блиндажи и всевозможные укрытия противника. Поменялась и ответная реакция врага. Год-два назад он стрелял в ответ из миномета, то теперь присылает FPV-дроны.

«А вообще, конечно, противник, да. Недооценивать не стоит. Противник сильный, серьезный, тоже подкованный, но уже не то, как было в 2022 году», — говорит «Кречет».

Сопротивление постепенно слабеет и техническая новинка с дистанционным направлением пришлась как нельзя кстати.

Вот ракета от противотанкового комплекса, похожего на «Фагот». Чтобы ее запустить, оружие нужно развернуть на довольно небольшой дистанции от врага, а потом еще и контролировать полет. Сам стрелок в эти минуты становится удобной мишенью для врага. Теперь этот недостаток устранен.

У противника есть аналогичные системы украинского и американского происхождения. Российской промышленности только нарастить производство таких комплексов.

Тема:
Спецоперация
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