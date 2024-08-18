Преступная сеть? Ирина Хакамада стала жертвой мошенников

Новая знаменитость попала под прицел преступников.

Журналистка, телеведущая и некогда политик Ирина Хакамада стала жертвой мошенников — злоумышленники обманным путем получили от знаменитости 400 тысяч рублей. Об этом пишет Telegram-канал «112».

Как оказалось, к Ирине Мацуовне обратилась за помощью якобы близкая подруга, находящаяся во Франции. Она попросила звезду занять ей крупную сумму денег, дабы в срочном порядке снять средства со счета наличными.

Журналистка выполнила просьбу, причем даже несмотря на то, что получателем перевода был некий Давид Андроникович. День спустя Ирина Мацуовна решила созвониться с подругой по телефону, однако та опровергла некогда озвученную «просьбу» и изумилась подобным обстоятельствам.

Хакамада уже написала заявление в полицию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как мошенники обводят вокруг пальца звезд. Под прицел преступников уже попадали художник Никас Сафронов и певец Стас Михайлов. А накануне от действий злоумышленников пострадала народная артистка РФ Лариса Долина.