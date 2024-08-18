В Курской области убит финский наемник ВСУ

Российские военные ликвидировали добровольно примкнувшего к украинским боевикам Вилле Миккенена.
Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jussi Nukari
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В Курской области ликвидирован воевавший на стороне Украины наемник из Финляндии Вилле Миккенен. Об этом сообщила некоммерческая организация «Мемориал»* на своей странице в соцсети.
Отмечается, что погибший боевик присоединился к Вооруженным силам Украины (ВСУ) добровольно.
Миккенен не первый наемник из Финляндии, ликвидированный в ходе спецоперации РФ по защите Донбасса. В июне прошлого года финское издание Helsingin Sanomat сообщило о гибели гражданина Финляндии, воевавшего в рядах ВСУ, в боях за Артемовск.
Уточнялось, что 30-летний мужчина якобы оказывал раненым боевикам медицинскую помощь. Его имя и подробности ликвидации не раскрывались.
По сведениям газеты, это был первый случай гибели финских наемников в боевых действиях между Россией и Украиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики из отряда имени Максима Кривоноса, служившие в рядах ВСУ, заявили о готовности выдвинуться в Курскую области для противодействия западным наемникам и бывшим сослуживцам из армии Украины.
* — признана в России НКО-иноагентом и ликвидирована по решению Верховного суда.
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