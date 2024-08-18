За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 12 0

Экс-боевики ВСУ из отряда Кривоноса намерены выдвинуться в Курскую облать

За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Они верят, что украинская армия будет выбита из российского региона.

Боевики, служившие в рядах Вооруженных силах Украины, из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности выдвинуться в Курскую область, если будет соответствующее решение. Они намерены противодействовать западным наемникам и бывшим сослуживцам в армии Украины. Об этом рассказали боевики в беседе с РИА Новости.

«Конечно, мы пойдем (если будет решение перебросить отряд для противодействия ВСУ в Курской области. — Прим. Ред.), потому что там страдают также невинные люди… Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы… Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», — сказал один из боевиков с позывным «Борзый».

Другой боевик с позывным «Змей» подчеркнул, что в Курской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР гибнут люди. По его словам, это является «недопустимым».

Еще один боевик «Прометей» сказал, что его бабушка живет в Курской области. Этот регион он считает малой Родиной и готов защищать его.

«Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ — Прим. Ред.) выбьют оттуда. Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем все возможное», — добавил «Прометей».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Курской области с момента нападения боевиков ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Тема:
Курская область
18 авг
Бойцы России задержали похищавшего жителей Курской области боевика ВСУ
18 авг
Победа за нами: что происходит в Курской области с момента нападения боевиков
18 авг
Силы ПВО уничтожили пять дронов над тремя российскими областями
18 авг
Как связана Харрис с прорывом границы РФ и «расследованием» взрыва на «Северных потоках»
18 авг
Более двух тысяч человек эвакуировались из приграничья Курской области за минувшие сутки
18 авг
Жители курского приграничья могут оставлять заявки на помощь через «Госуслуги»
17 авг
Осложнит ситуацию в Донбассе: Китай о нападении ВСУ на Курскую область
17 авг
Используют для своих целей: пенсионер, над которым издевались боевики ВСУ, нашелся
17 авг
«На каждом участке»: ВСУ активно сдаются в плен в Курской области
17 авг
Наша земля: бойцы «Пятнашки» дают мощный отпор ВСУ в приграничье Курской области
+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:34
За Россию: экс-боевики ВСУ заявили о готовности помочь РФ в Курской области
14:17
«Начинаем лопать много углеводов»: почему сильно тянет на сладкое
14:01
В Великобритании собираются приравнять женоненавистничество к терроризму
13:45
Тюремный кризис: в Британии опасаются переполненности в камерах после нападения в Саутпорте
13:28
«Кусочек моего сердца»: Белохвостикова не смогла сдержать слез, узнав о смерти Делона
13:10
Российские войска освободили населенный пункт Свиридоновка в ДНР

Сейчас читают

Война родственников: как дети покойного Алена Делона будут делить его наследство
Террористическая тактика: в США объяснили жестокость ВСУ по отношению к людям
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу
Священное чудовище: что оставил после себя французский артист Ален Делон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака