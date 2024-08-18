Они верят, что украинская армия будет выбита из российского региона.

Боевики, служившие в рядах Вооруженных силах Украины, из отряда имени Максима Кривоноса заявили о готовности выдвинуться в Курскую область, если будет соответствующее решение. Они намерены противодействовать западным наемникам и бывшим сослуживцам в армии Украины. Об этом рассказали боевики в беседе с РИА Новости.

«Конечно, мы пойдем (если будет решение перебросить отряд для противодействия ВСУ в Курской области. — Прим. Ред.), потому что там страдают также невинные люди… Очень много страдает мирных жителей, обстреливают эти FPV-дроны, также сбросы… Зачем? Если воевать — так воевать нужно с военными, а не против мирного населения», — сказал один из боевиков с позывным «Борзый».

Другой боевик с позывным «Змей» подчеркнул, что в Курской, Херсонской областях, а также в ДНР и ЛНР гибнут люди. По его словам, это является «недопустимым».

Еще один боевик «Прометей» сказал, что его бабушка живет в Курской области. Этот регион он считает малой Родиной и готов защищать его.

«Я знаю то, что все придет в порядок, что их (ВСУ — Прим. Ред.) выбьют оттуда. Мы работаем в любом направлении, помогаем, делаем все возможное», — добавил «Прометей».

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек. На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Курской области с момента нападения боевиков ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.