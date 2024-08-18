«Пароль от Госуслуг сразу сказать?» — Лера Кудрявцева резко отшила мошенников

|
Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 152 0

Телеведущая Лера Кудрявцева послала телефонных мошенников

Фото, видео: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова; Telegram / Лера Кудрявцева / lerakudryavtseva; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Неизвестный позвонил телеведущей во время обеда с друзьями.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева не вытерпела и жестко послала мошенников, которые постоянно названивают ей по телефону. Аферисту не посчастливилось застать знаменитость в боевом расположении духа, да еще и рядом с подругой юристом Екатериной Гордон.

«Мошенники реально задолбали. Через день. Теперь вот участковый терапевт предлагает пройти медицинский осмотр. Дальше просит СНИЛС, ну и видно дальше есть схема. Хотели понять какая, но обедали и не было желания вникать», — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Кудрявцева обедала в ресторане с подругой, когда ей позвонил мошенник и начал предлагать пройти медицинский осмотр. И для этого ей нужно было всего лишь раскрыть свои личные данные. Во время интересного разговора ее снимала на видео Катя Гордон.

«Пароль от Госуслуг сразу вам сказать или нет?» — смеясь, уточнила у мошенника телеведущая и послала его в конце.

В 2022 году Кудрявцевой было не до смеха. Она стала жертвой мошенников, которые развели ее на 180 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева рассказала о страшной аварии.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:51
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
21:35
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацисткой символикой
21:21
В рассыпную: момент взрыва в детском лагере под Тулой попал на видео
21:01
«Пароль от Госуслуг сразу сказать?» — Лера Кудрявцева резко отшила мошенников
20:40
Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом
20:23
Посол Азербайджана заявил о желании страны присоединиться к БРИКС

Сейчас читают

Тревожные предсказания: ученые расшифровали древние вавилонские таблички
Просил об эвтаназии: семья Алена Делона назвала причину смерти актера
«Его роли завораживали»: Светлана Немоляева об Алене Делоне
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака