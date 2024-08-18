Неизвестный позвонил телеведущей во время обеда с друзьями.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева не вытерпела и жестко послала мошенников, которые постоянно названивают ей по телефону. Аферисту не посчастливилось застать знаменитость в боевом расположении духа, да еще и рядом с подругой юристом Екатериной Гордон.

«Мошенники реально задолбали. Через день. Теперь вот участковый терапевт предлагает пройти медицинский осмотр. Дальше просит СНИЛС, ну и видно дальше есть схема. Хотели понять какая, но обедали и не было желания вникать», — написала знаменитость в своем Telegram-канале.

Кудрявцева обедала в ресторане с подругой, когда ей позвонил мошенник и начал предлагать пройти медицинский осмотр. И для этого ей нужно было всего лишь раскрыть свои личные данные. Во время интересного разговора ее снимала на видео Катя Гордон.

«Пароль от Госуслуг сразу вам сказать или нет?» — смеясь, уточнила у мошенника телеведущая и послала его в конце.

В 2022 году Кудрявцевой было не до смеха. Она стала жертвой мошенников, которые развели ее на 180 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Кудрявцева рассказала о страшной аварии.