Изменится ли политика США в отношении к Украине с приходом к власти этого демократа?

Кандидат в президенты США Камала Харрис не следит за украинской повесткой и может испытывать личную антипатию к президенту* Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщил политолог Малек Дудаков в беседе с Lenta.ru.

«Вместе с Харрис придет и новая команда: новый госсекретарь, советник по нацбезопасности. То есть те, кто не прожигал так много политического капитала на этом конфликте. Так что, возможно, решат, что пора договариваться. И не зря звучат панические сообщения о том, что у Харрис плохие отношения с Зеленским», — заявил он.

В отличие от действующего лидера страны Джо Байдена, который активно поддерживает Украину, Камала Харрис не посещала Незалежную с начала конфликта и не высказывалась по этому поводу так же решительно. Малек Дудаков предположил, что у Харрис есть личная антипатия к украинскому президенту.

Джо Байден 21 июля сообщил, что намерен добровольно покинуть предвыборную гонку. Вместо себя в качестве кандидата на пост президента он выдвинул Камалу Харрис. Его главный соперник, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, заявил, что победить Харрис ему будет даже проще. Уже в сентябре кандидаты примут участие в дебатах.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что сделает Трамп после победы на выборах по оценкам СМИ.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.