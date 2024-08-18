Использует военных? Что сделает Трамп после победы на выборах по оценкам СМИ

NYT: Трамп привлечет армию для подавления беспорядков в случае победы на выборах
Фото: www.globallookpress.com / Annabelle Gordon
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Соответствующий закон разрабатывается его командой.
Кандидат в президенты Соединенных Штатов Дональд Трамп может привлечь американскую армию для подавления беспорядков в стране, если победит на выборах. Об этом пишет The New York Times.
В США запрещается Вооруженным силам вмешиваться в дела правоохранительных органов, если это не одобрит Конгресс. Ограничиваются действия американской армии законом Posse Comitatus от 1878 года. Однако есть нюанс.
В частности, закон о восстании 1807 года позволяет президенту в определенных случаях привлекать войска для подавления беззакония и мятежа. Это считается в США крайней мерой, которую задействуют исключительно в тяжелых ситуациях.
Издание утверждает, что команда Трампа работает над юридическим обоснованием для привлечения ВС страны к патрулированию границы, подавлению протестов и борьбе с преступностью в крупных городах.
Публично данная идея обсуждалась в контексте приграничных штатов и нелегальных иммигрантов. Однако, как пишет издание, команда Трампа также изучала возможность использования войск для прекращения беспорядков.
Отмечается, что в последний раз закон 1807 года применялся в 1992-м во время беспорядков в Лос-Анджелесе. Люди выходили на улицы из-за оправдательного приговора четырем полицейским, обвиненным в избиении негра Родни Кинга.
Выборы на пост главы американского государства должны состояться 5 ноября 2024 года. Действующий президент США Джо Байден 21 июля объявил о добровольном выходе из предвыборной гонки, предложив выдвинуть от Демократической партии вице-президента Камалу Харрис.
Главный противник Байдена, республиканец Дональд Трамп, обрадовался этой новости, заявив, что обойти Харрис ему будет гораздо проще.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп намерен 4 сентября провести дебаты с вице-президентом страны — его соперницей по предвыборной гонке Камалой Харрис. Мероприятие состоится в штате Пенсильвания.
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