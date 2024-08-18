В рассыпную: момент взрыва в детском лагере под Тулой попал на видео

|
Лана Шевченко
Лана Шевченко Лана Шевченко Журналист Вконтакте 71 0

Момент взрыва в детском лагере под Тулой попал на видео

Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov; Telegram / Прокуратура Тульской области / prokuraturatula; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Инцидент произошел во время проведения молодым преподавателем химического опыта вместе с подростками.

Момент взрыва в детском лагере под Тулой во время проведения неудачного эксперимента с химическим элементом попал на видео. Кадры опубликовала в официальном Telegram-канале региональная прокуратура.

ЧП произошло днем 18 августа в деревне Колодезное. На записи видно, что на открытой территории около дерева стоит несколько человек. В какой-то момент всю группу охватывает пламя, после чего подростки разбегаются в разные стороны.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будет определены факты соблюдения «здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере».

Известно, что эксперимент проводил 23-летний преподаватель. В результате происшествия у педагога ампутирован палец, трое детей в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги.

+24° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
88.91
0.11 97.84
-0.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

21:51
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
21:35
Гостелеканал Италии показал интервью с боевиком ВСУ с нацисткой символикой
21:21
В рассыпную: момент взрыва в детском лагере под Тулой попал на видео
21:01
«Пароль от Госуслуг сразу сказать?» — Лера Кудрявцева резко отшила мошенников
20:40
Владимир Путин прибыл в Азербайджан с государственным визитом
20:23
Посол Азербайджана заявил о желании страны присоединиться к БРИКС

Сейчас читают

Тревожные предсказания: ученые расшифровали древние вавилонские таблички
Просил об эвтаназии: семья Алена Делона назвала причину смерти актера
«Его роли завораживали»: Светлана Немоляева об Алене Делоне
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака