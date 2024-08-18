В рассыпную: момент взрыва в детском лагере под Тулой попал на видео

Инцидент произошел во время проведения молодым преподавателем химического опыта вместе с подростками.

Момент взрыва в детском лагере под Тулой во время проведения неудачного эксперимента с химическим элементом попал на видео. Кадры опубликовала в официальном Telegram-канале региональная прокуратура.

ЧП произошло днем 18 августа в деревне Колодезное. На записи видно, что на открытой территории около дерева стоит несколько человек. В какой-то момент всю группу охватывает пламя, после чего подростки разбегаются в разные стороны.

По факту произошедшего организована проверка, в ходе которой будет определены факты соблюдения «здоровых и безопасных условий пребывания детей в летнем оздоровительном лагере».

Известно, что эксперимент проводил 23-летний преподаватель. В результате происшествия у педагога ампутирован палец, трое детей в возрасте от 14 до 16 лет получили осколочные ранения и ожоги.