МАГАТЭ развенчало миф о причастности РФ к пожару на Запорожской АЭС

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 62 0

Заключение о причине пожара эксперты агентства сделали после посещения АЭС.

МАГАТЭ развенчало миф о причастности РФ к пожару на Запорожской АЭС

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Причастность России к пожару на Запорожской АЭС, о которой говорят антироссийские источники — не более, чем фейки. Эксперты МАГАТЭ сразу после происшествия посетили ядерную установку и убедились в этом, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Антироссийские источники продолжают утверждать, что пожар на градирне Запорожской АЭС был вызван российской стороной, которая „жгла там автомобильные покрышки“. Подобные заявления смехотворны», — написал он в своем Telegram-канале.

Запорожскую АЭС украинские боевики уже неоднократно пытались атаковать. Последняя атака была предпринята при помощи беспилотников. Снаряды попали в градирни — устройства для охлаждения воды. В результате произошло возгорание, в том числе, внутренних конструкций. Как заявили в «Росатоме», удар боевиков — это акт ядерного терроризма.

В июле украинские боевики атаковали беспилотниками подстанцию «Радуга» Запорожской АЭС, где проводились работы по оптимизации схемы электроснабжения Энергодара. Тогда в результате происшествия пострадали восемь сотрудников ЗАЭС.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что происходит в Курской области с момента нападения боевиков.

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