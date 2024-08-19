В Коломенском прошел ИT-Пикник

Аналитики, разработчики, продакт-менеджеры со всей России собрались на ИТ-Пикник в Коломенском. В общей сложности в мероприятии приняли участие свыше 40 тысяч человек.

«Здесь можно заняться нетворгкингом со специалистами из других компаний, тут есть знакомые фамилии, есть крутые ребята, мероприятие крутое. Сегодня мы собрались командой здесь. Кто-то приехал из разных городов. Я из Нижнего Новгорода», — рассказал гость ИТ-Пикника Никита Горячев.

Еще одна участница мероприятия Наталья Смирнова обратила внимание на то, что организаторы пригласили много интересных людей и продумали различные активности. Например, можно было поработать в химической лаборатории, а также попробовать свои силы на скалодроме. Отдельным преимуществом стало то, что прийти на ИТ-Пикник можно было с членами своей семьи.

«Можно отдохнуть, можно повеселиться, полазить, можно попраграммировать, вот сейчас код-баттл будет. Садятся два человека, они на своем языке программирования реализуют какой-то алгоритм, и вопрос — кто раньше реализует, и второй вопрос — у кого код будет оптимальнее», — поделился участник ИТ-Пикника Егор Ямутов.

Кроме того, для гостей также организовали образовательные площадки: эксперты читали здесь лекции по шести направлениям (от эффективных методик управления командой до применения искусственного интеллекта).

Российские ИТ-проекты задают тренды для развития ряда отраслей в экономике и промышленности, поэтому состоявшийся в Москве ИТ-Пикник стал не только встречей десятков тысяч профессионалов, но и дал старт новым начинаниям.