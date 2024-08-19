«Вооружены до зубов»: жительница Курской области о наемниках в рядах ВСУ

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Евгения Романова
Евгения Романова 30 0

Жительница Поречного Кириченко: в село заходили наемники из Франции и Польши

«Вооружены до зубов»: жительница Курской области о наемниках в рядах ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Artur Widak

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Тема:
Курская область Спецоперация

Она увидела иностранных боевиков наяву, но смогла остаться незамеченной.

Иностранные наемники участвовали в операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) по вторжению в Курскую область. В том числе в село Черкасское Поречное Суджанского района заходили боевики из Франции и Польши. Об этом рассказала жительница населенного пункта Ирина Кириченко в беседе с РИА Новости.

Кириченко неделю пряталась вместе с матерью в погребе дома в своем селе. Там женщины прятались от обстрелов украинских боевиков. При этом обе считались все это время пропавшими без вести.

В ту неделю, когда женщины отсиживались в погребе, Ирина Кириченко решила в один из этих дней выйти на улицу погреться. Приглядевшись, она увидела человека в каске. Позже к нему подошел другой боевик. Оба были «вооружены до зубов».

«У них много на груди оружия висело… Они что-то говорили себе под нос не на русском, а, скорее всего, на польском. Потому что я потом узнала, что там не только украинцы, но и французы и поляки», — рассказала она.

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Увидев боевиков, Кириченко постаралась скрыться сначала за голым стволом дерева, затем успела убежать и остаться незамеченной наемниками ВСУ.

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области. Взять противника удалось возле населенного пункта Ольговка.

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