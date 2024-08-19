Российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области

|
Евгения Романова
Евгения Романова 63 0

Взять противника удалось возле населенного пункта Ольговка.

Российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Курская область Спецоперация

Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен группу украинских диверсантов в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.

Уточняется, что возле села Ольговка российским морпехам удалось захватить 19 украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Атака ВСУ на Курскую область

ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.

На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.

Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.

Ранее 5-tv.ru показал кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области. Разведка российских войск выявила бронетехнику противника, после чего операторы беспилотников нанесли по ней точный удар.

Тема:
Курская область
19 авг
Российские военные ликвидировали до 3800 боевиков ВСУ в Курской области
19 авг
«Вооружены до зубов»: жительница Курской области о наемниках в рядах ВСУ
19 авг
«Не кстати»: Ушаков о перспективах переговоров с Украиной после атаки на Курскую область
19 авг
«Откровенная пропаганда»: как журналисты из Италии незаконно проникли в Курскую область
19 авг
Поставил перед фактом: главком ВСУ утаил от Запада подготовку вторжения в Россию
19 авг
«Если остановишься — выстрелят»: пенсионер из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам
19 авг
В попытке затруднить эвакуацию ВСУ бьют по инфраструктуре Курской области
19 авг
Поиск и разведка: ВС РФ зачищают леса Курской области от боевиков ВСУ
18 авг
В Курской области убит финский наемник ВСУ
18 авг
Опубликованы кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области
+25° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 51%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна в благополучном трине с Марсом: как лучше провести 19 августа

Последние новости

14:57
Российские военные ликвидировали до 3800 боевиков ВСУ в Курской области
14:50
Собянин: в Москве за полгода отреставрировано 50 объектов культурного наследия
14:42
«Вооружены до зубов»: жительница Курской области о наемниках в рядах ВСУ
14:32
Скрытые нюансы: как многодетным семьям получить 450 тысяч на погашение ипотеки
14:14
Российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области
14:12
Школьники из Мариуполя побывали на автодроме «Игора Драйв»

Сейчас читают

«Прелюдия к новому порядку» — вице-спикер сейма о причастности Польши ко взрывам «СП»
Любимая ученица Юрия Соломина: версия гибели актрисы Екатерины Васильевой
Всемирный день фотографии — 19 августа: история и традиции праздника
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака