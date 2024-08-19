Российские морпехи захватили в плен 19 диверсантов ВСУ в Курской области

Взять противника удалось возле населенного пункта Ольговка.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота России взяли в плен группу украинских диверсантов в Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя российского силового ведомства.
Уточняется, что возле села Ольговка российским морпехам удалось захватить 19 украинских боевиков из диверсионно-разведывательной группы (ДРГ). Они принадлежат к 22-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Атака ВСУ на Курскую область
ВСУ напали на Курскую область утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону на государственной границе России, а также нанесли массированный удар по мирным районам региона, при котором погибли и пострадали десятки человек.
На территории Курской области ввели режим ЧС федерального масштаба, людей эвакуируют в более безопасные районы.
Режим контртеррористической операции (КТО), помимо Курской области, действует в Белгородской и Брянской областях. Операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории России продолжают Вооруженные силы.
Ранее 5-tv.ru показал кадры поражения «Ланцетом» машины «Козак» ВСУ в Курской области. Разведка российских войск выявила бронетехнику противника, после чего операторы беспилотников нанесли по ней точный удар.
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