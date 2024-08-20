«Через плечо без опаски»: Байден процитировал слова Киссинджера о России

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 68 0

Байден процитировал слова экс-госсекретаря США Киссинджера о России

«Через плечо без опаски»: Байден процитировал слова Киссинджера о России

Фото: Reuters / Mike Segar

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Американский лидер также рассказал, как 190 часов пытался укрепить НАТО.

Американский лидер Джо Байден процитировал слова покойного государственного секретаря США Генри Киссинджера о России на съезде Демократической партии в Чикаго.

По словам Байдена, он совещался с лидерами европейских государств на протяжении 190 часов, чтобы придумать, как укрепить Североатлантический альянс. Американский лидер заявил, что план сработал только потому, что в Альянс вступили Финляндия и Швеция.

«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сообщил Байден во время выступления на съезде.

В завершении своей речи президент заявил, что если на пост главы США взойдет действующий вице-президент Камала Харрис, то Америка никогда «не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным.

В конце июля Байден заявил о добровольном выходе из президентской гонки, став первым американским лидером, который принял такое решение. На свое место в гонке он предложил вице-президента Харрис.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел съезд демократов в США.

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«Через плечо без опаски»: Байден процитировал слова Киссинджера о России

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