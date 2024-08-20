«Через плечо без опаски»: Байден процитировал слова Киссинджера о России

Байден процитировал слова экс-госсекретаря США Киссинджера о России
Фото: Reuters / Mike Segar
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Американский лидер также рассказал, как 190 часов пытался укрепить НАТО.
Американский лидер Джо Байден процитировал слова покойного государственного секретаря США Генри Киссинджера о России на съезде Демократической партии в Чикаго.
По словам Байдена, он совещался с лидерами европейских государств на протяжении 190 часов, чтобы придумать, как укрепить Североатлантический альянс. Американский лидер заявил, что план сработал только потому, что в Альянс вступили Финляндия и Швеция.
«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски», — сообщил Байден во время выступления на съезде.
В завершении своей речи президент заявил, что если на пост главы США взойдет действующий вице-президент Камала Харрис, то Америка никогда «не склонится» перед российским лидером Владимиром Путиным.
В конце июля Байден заявил о добровольном выходе из президентской гонки, став первым американским лидером, который принял такое решение. На свое место в гонке он предложил вице-президента Харрис.
Ранее 5-tv.ru сообщал, как прошел съезд демократов в США.
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