Такой анархии не было давно: как прошел съезд демократов в США

В США активисты требуют полностью прекратить войну на Ближнем Востоке. Несколько тысяч недовольных попытались прорваться на стадион в Чикаго, где проходит съезд Демократической партии. На нем Камала Харрис должна быть официально объявлена кандидатом в президенты США. Поддержать ее приехал лично Джо Байден, который много говорил, мало моргал и даже пустил слезу.

В общем, пока еще хозяина Белого дома снова пришлось уводить со сцены. Тем не менее, он успел обрушится с критикой на Дональда Трампа, назвав кандидата от республиканцев лузером, который лжет о проблемах страны остальному миру. В деталях политического шоу разбирался корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Уличные протесты всегда разогревают что демократические съезды, что республиканские. Но такой анархии не было давно. В эти дни в Чикаго — 30 тысяч митингующих. В основном за свободу Палестины. Были ЛГБТ*-активисты. И прочие. Разминались дымовыми шашками.

Соревновались, у кого домашние заготовки круче: несут портреты Байдена, Харрис и Уолца, стилизованные под вампиров. Изобразили и премьера Израиля. В какой-то момент протестующие поняли, что на съезд демократов их все равно не пустят. И решили исполнить нечто совсем не демократическое. Сломать ограждения.

В 100 метрах — на Юнайтед-арене — как в танке: своя повестка. Съезд — это шоу. И сегодня по сценарию день Байдена. Президент долго репетировал выход к народу. По всей видимости, раскрыл секрет контроля над слизистой оболочкой глаза. Иначе как объяснить, что он не моргал 36 секунд кряду?

И тут журналисты попросили ответить заочно Трампу, который заявил: Байден снялся с выборов из-за переворота в партии.

Есть в этом что-то унизительное: Байдена не только заставили снять кандидатуру с выборов, об этом в американской прессе говорят открыто, но и привезли в Чикаго на демократический съезд. Чтобы добавить Камале Харрис легитимности. Ведь на праймериз делегаты голосовали именно за действующего президента. Законность замены — под большим вопросом.

Выход Байдена из президентской гонки — случай беспрецедентный. В американской истории такого еще не было. Его убрали свои же, демократы.

Сам президент, выйдя на подиум, заплакал. После того как дочь Эшли и супруга Джилл признались ему в любви со сцены. Наверное, впервые за оба срока суммарно говорил так долго и практически без запинок. Об успехах в социалке. В экономике — это при том, что госдолг США достиг рекордных значений. А инфляция била сорокалетние рекорды. Больше похоже на тренинг по саморазвитию. Уверял, что он за Камалу и вообще нужно сплотиться — Россия и Китай не дремлют. Использовать образ врага — беспроигрышный ход, когда нечего сказать по существу. Трампу досталось больше всех — раз 20.

«Кто, кроме Америки, может вести за собой мир? Америка ведет. Мы должны защитить демократию. Мы должны побить Трампа!» — кричал Байден.

Говорил до тех пор, пока жена не увела его со сцены. В какой-то момент активисты в зале развернули растяжку против Израиля. Их быстро скрутили.

Только в первый день съезда — более полусотни спикеров. Хвалили Байдена. Хвалили Харрис. Друзья детства Камалы вспоминали юность и показывали старые фото, где кандидат в президенты — с прической в стиле Анджелы Дэвис. Сама героиня заскочила всего на две минуты 18 секунд: тоже чтобы сказать спасибо шефу. Видимо, за то, что уступил место даме.

«Джо, спасибо за твое историческое лидерство, за служение нашей стране на протяжении всей жизни и за все, что ты будешь делать и в дальнейшем», — заявила Харрис.

Известная своими перлами Харрис решила подстраховаться и даже эти короткие фразы читала по бегущей строке. Интересно, что на съезд в Чикаго приехала прямо из турне по колеблющемуся штату Пенсильвания, где ни у республиканцев, ни у демократов нет явного преимущества. Там посетила местную футбольную команду. Где тоже оттачивала навыки ораторского мастерства.

«Знайте, что вы останетесь непобежденными, даже если проиграете. Ни одно обстоятельство или поражение не победит ваш дух», — заявила футболистам Харрис.

Трамп уже назвал красноречие Харрис «кринжем». А саму Камалу обзывает коммунисткой: якобы ее планы развалят страну. Например, та обещает ограничить взвинчивание цен. В США такого не было. Даже на первой полосе NY Post обыгрывают имя Камалы и название общественного строя. «Камунизм» через букву «А». По данным опросов, Харрис незначительно опережает Трампа. До этого в июльском рейтинге Байден и Трамп шли ноздря в ноздрю. Впрочем, выводы делать слишком рано: преимущество демократов немногим больше статистической погрешности.

* — движение признано экстремистским и запрещено в России