Старейшая жительница планеты умерла на 118-м году жизни

Старейшая жительница планеты Мария Браньяс Морера умерла в возрасте 117 лет в Испании. Об этом сообщила ее семья в соцсети X.

«Мария Браньяс покинула нас. Она умерла, как и хотела: во сне, мирно и без боли», — говорится в сообщении.

По данным Daily Mail, Морера родилась в 1907 году в Сан-Франциско в семье испанских эмигрантов, а в 1915-м вместе с родными переехала в Испанию. В 1931 году она стала женой каталонского врача, который скончался 46 лет назад. В 1992 году Морера поселилась в городе Олот, где в марте отметила 117-летие.

Испанская долгожительница стала свидетелем двух мировых войн, пережила пандемию испанского гриппа, гражданскую войну в своей стране и пандемию коронавируса.

В январе прошлого года Морера была внесена в Книгу рекордов Гиннесса как старейший человек в мире после смерти французской монахини Люсиль Рандон в возрасте 118 лет.

На сегодня старейшим жителем планеты официально считается японка Томико Итоока, которой сейчас 116 лет.

В декабре прошлого года в Италии скончался старейший житель страны Триполи Джаннини, которому было 111 лет. Во время празднования последнего дня рождения мужчина признался, что секретом его долголетия стал здоровый образ жизни без вредных привычек, легкая еда и отсутствие стресса. При этом всю жизнь Джаннини посвятил служению в пехотном корпусе итальянской армии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ЮАР умер один из старейших людей на планете в возрасте 116 лет.