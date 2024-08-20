Суд отклонил апелляционную жалобу по иску Дрожжиной и Цивина к Баталовой

Актриса и ее муж ранее обвинили дочь народного артиста СССР в неосновательном обогащении на сумму свыше четырех миллионов рублей.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov
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Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина к дочери народного артиста СССР Алексея Баталова Марии о взыскании неосновательного обогащения на сумму 4,2 миллиона рублей. Это следует из электронной базы дел суда.
«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела.
Ранее суд взыскал с семьи Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина.
История о хищении у семьи Баталова длится уже три года. По делу ранее были осуждены 75-летняя актриса Наталья Дрожжина и ее супруг, 77-летний Михаил Цивин. Артистке дали четыре года условно, а ее мужу — пять лет колонии общего режима.
По данным следствия, Дрожжина с Цивиным обманом вошли в доверие к вдове и дочери покойного артиста, а после добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами. Также они сняли со счетов пострадавших больше 20 миллионов рублей и завладели их имуществом.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве смягчил срок фигуранту дела о хищении у семьи Баталова.
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