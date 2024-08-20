Суд отклонил апелляционную жалобу по иску Дрожжиной и Цивина к Баталовой

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Актриса и ее муж ранее обвинили дочь народного артиста СССР в неосновательном обогащении на сумму свыше четырех миллионов рублей.

Суд отклонил апелляционную жалобу по иску Дрожжиной и Цивина к Баталовой

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу по иску актрисы Натальи Дрожжиной и ее супруга Михаила Цивина к дочери народного артиста СССР Алексея Баталова Марии о взыскании неосновательного обогащения на сумму 4,2 миллиона рублей. Это следует из электронной базы дел суда.

«Оставить судебное постановление без изменения, жалобу без удовлетворения», — говорится в карточке дела.

Ранее суд взыскал с семьи Баталова 900 тысяч рублей в пользу Дрожжиной и Цивина.

История о хищении у семьи Баталова длится уже три года. По делу ранее были осуждены 75-летняя актриса Наталья Дрожжина и ее супруг, 77-летний Михаил Цивин. Артистке дали четыре года условно, а ее мужу — пять лет колонии общего режима.

По данным следствия, Дрожжина с Цивиным обманом вошли в доверие к вдове и дочери покойного артиста, а после добились подписания доверенности на их имена о распоряжении всеми денежными средствами. Также они сняли со счетов пострадавших больше 20 миллионов рублей и завладели их имуществом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд в Москве смягчил срок фигуранту дела о хищении у семьи Баталова.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
89.54
0.63 98.94
1.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 августа, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:27
Полковника ВСУ Ярошевича* внесли в список террористов и экстремистов
18:16
Суд отклонил жалобу по иску третьей жены Градского на получение наследства
18:11
«Чаще болеют мужчины»: названы причины развития рака легких
18:00
Генеральным директором «Ленфильма» назначили Эдуарда Суворова
17:46
«Экспромт был лишним»: Волочкова оконфузилась на показе мод в Екатеринбурге
17:33
Цены не отличаются от московских: почему красная икра так резко подорожала

Сейчас читают

«Белгород», «Курск» и «Брянск»: в России созданы новые группировки войск
Скидочный крючок: мошенники обманули Утяшеву на более чем 100 тысяч рублей
Ушла в лес за грибами: что известно о пропаже актрисы из «Мажора» и «Тайн следствия»
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака