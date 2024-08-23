Собянин: в Москве планируется открыть пять новых речных маршрутов

В следующем году в Москве появится десять новых электросудов и пять причалов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Восемь электросудов уже заложены на верфи. Они экологичны на 100%, так как не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда пройдут необходимые испытания», — написал Собянин в своем Telegram.

Когда суда выйдут на регулярные речные маршруты, электрофлот города увеличится почти на 50%.

По словам Собянина, в Москве также началось строительство причалов, которые могут принимать до двух судов одновременно.

«В процессе посадки/высадки пассажиров работают как зарядное устройство. Такое решение не имеет аналогов в мире», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что к 2030 году в столице намерены запустить еще порядка пяти маршрутов, построить несколько десятков судов и причалов.