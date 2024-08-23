Собянин: в Москве планируется открыть пять новых речных маршрутов

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 40 0

Кроме того, в столице началось строительство новых причалов.

Собянин: в Москве планируется открыть пять новых речных маршрутов

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

В следующем году в Москве появится десять новых электросудов и пять причалов, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Восемь электросудов уже заложены на верфи. Они экологичны на 100%, так как не загрязняют ни воду, ни воздух. После постройки суда пройдут необходимые испытания», — написал Собянин в своем Telegram.

Когда суда выйдут на регулярные речные маршруты, электрофлот города увеличится почти на 50%.

По словам Собянина, в Москве также началось строительство причалов, которые могут принимать до двух судов одновременно.

«В процессе посадки/высадки пассажиров работают как зарядное устройство. Такое решение не имеет аналогов в мире», — подчеркнул Собянин.

Мэр добавил, что к 2030 году в столице намерены запустить еще порядка пяти маршрутов, построить несколько десятков судов и причалов.

+21° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
91.60
0.31 101.61
-0.01
Луна в гармонии с Марсом: как лучше провести 23 августа

Последние новости

23:00
Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу
22:40
Ковальчук рассказала о первой брачной ночи с Харламовым
22:20
Проходящих военную службу предложили освобождать от уголовной ответственности
22:00
Нарушитель или нет? На авто Бедроса Киркорова выписан 41 штраф
21:40
Водитель заставил школьницу ехать на ступеньках автобуса
21:20
На Ростовской АЭС отключили от сети энергоблок № 1

Сейчас читают

Захват заложников в ИК-19 под Волгоградом: что известно к этому часу
Холодный расчет: что делать при кровотечении из носа
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака