Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

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Анастасия Максимова
Анастасия Максимова 22 0

От командования армией потребовали объяснений.

Румынские военные на учениях в Польше повредили жилые дома и школу

Фото: www.globallookpress.com / Cristian Cristel

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Румынские военные повредили здания польского города Бяла-Писка во время учений. Об этом сообщает агентство PAP.

Во время совместных учений на полигоне Ожиш в районе Бемово Писке, в которых участвовали румынские солдаты, произошло несколько рикошетов. В результате повреждено здание, расположенное рядом со стрельбищем. По данным СМИ, никто не пострадал, однако один из снарядов попал в окно квартиры, где в то время спал жилец.

«Пуля разбила окно и застряла в стене. Мужчина очень испугался, ему оказали медицинскую помощь», — цитирует РАР бурмистра населенного пункта Францишека Романкевича.

В статье говорится, что инцидент был назван беспрецедентным, и автор потребовал от командования армии объяснений. Дело в том, что несколько снарядов попали в фасады жилых домов, расположенных в четырех километрах от военного полигона. Пули также достигли территории школы, детской площадки и повредили ворота магазина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что В Балтийском море начались крупнейшие учения НАТО.

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