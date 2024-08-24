«Как только, так сразу»: Губин рассказал, когда вернется на сцену

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Алексей Мокряков
Алексей Мокряков Эксклюзив 2 996 0

Губин готов передать свои песни другим артистам, если здоровье не даст работать

Фото, видео: 5-tv.ru

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Артист не выступает уже почти 20 лет, но заниматься любимым делом прекращать не собирается.

Знаменитый певец Андрей Губин, прославившийся на всю страну в 1990-х, рассказал, что, несмотря на болезнь и давнее отсутствие на сцене, не бросил писать музыку и песни. Об этом он рассказал 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новой волне — 2024» в «Сириусе».

«Я пишу музыку для себя, много пишу. Просто сейчас по здоровью не выступаю, как только, так сразу. За последнее время написал очень много хороших песен. Я лучше пишу, чем раньше. Как только будет здоровье, сразу начну песни выпускать. Если уж пойму, что не выздоровлю, тогда отдам кому-нибудь», — признался знаменитость.

К слову, Губин в последний раз радовал своих поклонников песнями в 2005 году. Тогда он выступил в Москве. А после пропал с радаров. Как объяснил артист, незадолго до последнего выхода на сцену он серьезно заболел.

Позже медики поставили Губину диагноз прозопалгия (боли различного генеза в области лица — Прим. ред.). Что точно послужило причиной заболевания, до сих пор выяснить не удалось. По мнению некоторых медиков, к которым обращался за помощью певец, болезнь могли спровоцировать тяжелый гастрольный график, отсутствие отдыха, перенапряжение нервной системы, хроническая депрессия. Пытаясь перезагрузить организм, Губин в общей сложности около полугода провел в клиниках неврологического и психиатрического профиля, но безрезультатно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чем огорчает певца Андрея Губина новая возлюбленная.

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