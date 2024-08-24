«Всех посылаю»: Кудрявцева старается не церемониться с мошенниками

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Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 2 110 0

Ведущая Лера Кудрявцева жестко обходится с мошенниками

Фото, видео: © РИА Новости / Михаил Воскресенский; 5-tv.ru

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Телефонные злоумышленники совсем не пугают знаменитость.

Знаменитой телеведущей Лере Кудрявцевой не страшны мошенники — со злоумышленниками у звезды разговор короткий. Об этом артистка рассказала 5-tv.ru на международном конкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна — 2024» в Сириусе.

Не так давно всю страну поразила новость: популярная певица Лариса Долина стала жертвой мошенников. Они обманом заставили ее продать элитную квартиру в центре столицы, а сами деньги со сделки присвоили себе.

Кудрявцева преступников совсем не боится. В случае чего, она всегда готова указать злоумышленникам дорогу.

«Да я **** (далеко. — Прим. ред.) всех посылаю сразу и все. Я не церемонюсь», — отметила ведущая.

Она также поделилась мнением, что в ситуации с Ларисой Долиной мошенники, судя по всему, действительно использовали сложную схему, обман которой раскрыть затруднительно. И все же из-за участившихся случаев подобного воровства, Кудрявцева старается оставаться внимательной.

«Надо быть просто очень аккуратными и осторожными», — посоветовала телезвезда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, каковы шансы у Ларисы Долиной вернуть элитную квартиру.

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