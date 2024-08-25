«Надуманная история»: кому выгодно задержание Павла Дурова

Западные спецслужбы в современных условиях проявляют большой интерес к Telegram.

Задержание предпринимателя Павла Дурова во Франции выгодно зарубежным спецслужбам для получения доступа к базе данных Telegram. Об этом сообщил политолог Алексей Аксютенко в беседе с 5-tv.ru.

Как отметили на телеканале TF1, главная претензия местных властей к Дурову заключается в зашифрованных сообщениях, которые используются в приложении, а также в отказе работать с правоохранителями. Кроме того, французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram.

По словам эксперта, те обвинения, которые вменяют Дурову — это «надуманная история».

«Основная тема связана с тем, что Павел Дуров имеет огромную базу данных и доступ к ней как Telegram, так и ВКонтакте, поскольку он является основателем этой социальной сети. Он интересен зарубежным спецслужбам, потому что у них есть возможность так или иначе получить доступ к этой базе данных», — прокомментировал эксперт.

Эксперт добавил, что в условиях информационной войны каждый ее участник будет пытаться получить как можно больше контроля над информационными ресурсами, поэтому интерес Запада к мессенджеру логичен.

В качестве предположительной причины задержания политолог назвал создание Дуровым собственной криптовалюты.

«Так или иначе, Павел Дуров — достаточно серьезная персона. Человек значимый. И его задержание, и вообще в целом его пребывания за рубежом для нашей страны, наверняка, несет определенную опасность, риски. Посмотрим как будут развиваться события», — сказал он.

Миллиардера задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже. Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен является гражданином Франции и потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что ждет Telegram после задержания Дурова.