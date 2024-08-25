Утечка данных пользователей? Что ждет Telegram после задержания Дурова

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 2 178 0

Адвокат Семенец: утечка переписок в Telegram возможна из-за задержания Дурова

Фото, видео: www.globallookpress.com / lukomore. org; 5-tv.ru

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

Основателя мессенджера арестовали накануне в Париже.

В связи с задержанием в Париже основателя Telegram Павла Дурова может произойти утечка персональных данных пользователей мессенджера, поскольку бизнесмену придется доказывать свою невиновность. Об этом рассказала адвокат Екатерина Семенец в беседе с 5-tv.ru.

«Если речь идет о преступлениях с использованием социальных сетей, таких как Telegram, то в данном случае речь идет о некой неизвестной нам форме соучастия. Согласно законодательству как Франции, так и РФ, ответственность при форме соучастия возникает только за умышленные действия пособника», — отметила эксперт.

Таким образом, продолжила она, речь должна идти о том, что Дуров предоставлял доступ своей соцсети для конкретных преступлений или определенным лицом для их совершения. Семенец также подчеркнула: если вина Дурова будет доказана, то ему и в самом деле грозит срок 20 лет, и даже больше. Однако на работе Telegram это никак не скажется.

Тем не менее, как подчеркнула Семенец, поскольку Дуров является гражданином Франции, то нужно будет доказывать его виновность или отсутствие вины. В связи с этим информация и персональные данные пользователей в Telegram будут раскрыты.

«Каким образом распорядятся органы следствия либо иные органы Франции, можем только предполагать. Фактически, сама идея Павла Дурова о том, что все переписки, все персональные данные, которые не выдавались ни при каком случае, будут раскрыты и возможна утечка», — объяснила адвокат.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. При этом бизнесмен имеет гражданство Франции, а потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru писал, что Павел Дуров предстанет перед судом Франции уже сегодня и ему предъявят обвинения.

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