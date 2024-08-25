Был угрюм, не хотел фотографироваться: Озчивит разочаровал фанатов в Казани

Звезда турецких сериалов прилетел в Россию для съемок в фильме «Елки».

Турецкий актер Бурак Озчивит разочаровал десятки фанаток, приехавших встречать его в аэропорт Казани. Об этом пишет «116.ru».

Сообщается, что звезду «Великолепного века» встречали не только поклонницы, но и девушки в национальных татарских костюмах с баурсаком и хлебом с солью. От угощений актер не отказался, а вот сфотографироваться с ним смогли только самые настойчивые и бесцеремонные фанатки.

Уставший после перелета Озчивит явно не был расположен позировать, и несколько девушек едва ли не «силой» заставили его сделать пару фото. Другие поклонницы позднее пожаловались, что артист был неприветлив и сфотографировался только с теми, кто «прям налипал на него».

Местные журналисты тоже остались ни с чем. Они приехали на обещанную организаторами 15-минутную пресс-конференцию Озчивита, однако 39-летний актер прямиком из аэропорта направился к черному микроавтобусу и укатил.

Впрочем, позднее в Альметьевске, куда знаменитость спешил на съемки очередного фильма из франшизы «Елки», он был уже отдохнувший и куда более приветливый. Актер улыбался, делал селфи с фанатами и даже пытался говорить по-русски.

Для актера это будет первая роль в российском кино. Создатели картины рассчитывают, что участие турецкой звезды привлечет внимание иностранных зрителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турецкий актер Бурак Озчивит, наиболее известный по участию в сериалах «Великолепный век» и «Королек — птичка певчая», сыграет одну из главных ролей в российском фильме «Елки 11».