«Привлекаете внимание»: хакер призвал не удалять переписки в Telegram

Как пояснил эксперт, если из переписки картинки или текст исчезают, то в системе они все равно остаются.

Удалять переписки и чаты в Telegram после задержания и ареста основателя мессенджера Павла Дурова не стоит и не имеет никакого смысла, так как такие действия лишь привлекут внимание к аккаунту. Об этом предупредил хакер и криптотрейдер Петр Severa Левашов в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

Как объяснил Левашов, в таком деле законы не действуют. Большее значение будут иметь решения в кулуарах, звонках и, возможно, из США.

«Удаляя сейчас переписки, вы привлекаете больше внимания к своему аккаунту. Чем больше вы удалили, тем быстрее дойдут до вас. Сначала искусственный интеллект пройдет все и выделит части, содержащие состав преступления, а потом уже это будут смотреть люди», — отметил хакер.

Он пояснил, даже при удалении переписки, она все равно останется в системе. И нельзя исключать, что «ключи от мессенджера» попадут в руки французских властей, а дальше уже станет доступна и другим странам.

При этом, чтобы обвинить Дурова, были взяты стандартные кейсы, подтверждение которых возможно логами из мессенджера, добавил хакер. Но, несмотря на действия французских властей, заблокировать Telegram у них не получится. Поэтому они попытаются доказать, что Дуров дал преступникам инструмент для совершения правонарушений.

«Если вы делали свои дела, за которые вы не хотите отвечать, в секретных чатах, вы в безопасности. Если вы общались в чатах, каналах, продавали кредитные карты, наркотики, оружие, поздравляю, сейчас надо уже начинать немного бояться», — отшутился он напоследок.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из своего частного джета. По данным СМИ, на него во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дурова арестовали. Ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД Франции прокомментировало задержание Павла Дурова.