В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Основателям Telegram задержали накануне в парижском аэропорту. Ему грозит 20 лет тюрьмы.

В МИД Франции отказались комментировать задержание Дурова

Фото: www.globallookpress.com / Pavel Durov

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Тема:
Задержание Дурова во Франции

В МИД Франции отказались комментировать задержание основателя Telegram Павла Дурова в ответ на запрос «Известий».

«В соответствии с принципом независимости правосудия во Франции французское правительство никак не комментирует ситуацию с господином Дуровым», — заявили в дипведомстве.

При этом там пообещали переадресовать вопрос о задержании Дурова органам судебной власти страны.

Американский журналист Такер Карлсон ранее заявил, что задержание французскими правоохранителями Дурова — это предупреждение для владельцев онлайн-платформ, которые не намерены подвергать цензуре правду по приказу властей.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из его джета. По данным СМИ, на основателя Telegram во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас Дуров под арестом, ему грозит до 20 лет заключения. При этом бизнесмен имеет гражданство Франции, поэтому не подлежит обмену или экстрадиции. Дуров предстанет перед судом уже сегодня, 25 августа.

Как отметили на телеканале TF1, главная претензия местных властей к Дурову заключается в зашифрованных сообщениях, которые используются в приложении, а также в отказе работать с правоохранителями. Кроме того, французские правоохранители считают Дурова причастным к «наркоторговле, преступлениям против детей и мошенничеству» из-за «отсутствия модерации» контента в Telegram.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Жириновский еще шесть лет назад призывал Павла Дурова вернуться в Россию, предрекая ему проблемы на «чужой земле».

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