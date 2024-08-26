Когда Россия в 2018 году принимала меры безопасности в отношении Telegram, эти организации активно обращались в ООН и ОБСЕ, напомнили в ведомстве.

Западные некоммерческие организации, которые шесть лет назад открыто выступили в поддержку Telegram, обвинив РФ в якобы несоблюдении принципов свободы слова, никак не отреагировали на задержание и арест основателя мессенджера Павла Дурова. На это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru.

«Я опубликовала скриншот 26 западных НКО с ультралиберальным уклоном, которые тогда подписали коллективное письмо. В нем, в том числе, были обращения к ООН, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), другим структурам, против нашей страны, потому что с их точки зрения, это было наступлением на свободу слова. Теперь большой вопрос, где они все?» — сказала Захарова.

Дипломат отметила — с момента новостей о задержании прошли сутки, поэтому молчание западных некоммерческих организаций по данному вопросу — это разрушение прав человека и свободы слова.

Дурова задержали в субботу, 24 августа, в парижском аэропорту Ле Бурже на выходе из его частного джета. По данным СМИ, на предпринимателя во Франции был выписан ордер Национального управления судебной полиции. При этом Дуров был объявлен в розыск всего за несколько минут до приземления воздушного судна в Париже.

Сейчас его арестовали. Дурову грозит до 20 лет заключения. Известно, что бизнесмен является гражданином Франции, потому не подлежит обмену или экстрадиции. Вероятно, это задержание говорит о том, что началась большая политическая игра.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как МИД Франции прокомментировало задержание Павла Дурова.