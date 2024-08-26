Получатели повышенных грантов в Москве начали тестировать инновационные разработки

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 38 0

Первые из них получили две компании. Чем они занимаются?

Получатели повышенных грантов в Москве начали тестировать инновационные разработки

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

Компании-получатели повышенных грантов, которые власти Москвы выделили для тестирования инноваций, приступили к испытаниям своих разработок. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Повышенные гранты город предоставляет участникам межотраслевых кластеров, которые участвуют в выполнении совместных проектах в таких сферах, как, например, строительство, экология, биофармацевтика и медицина. Первые гранты получили две компании.

«Одна из них создала веб-платформу PREAX для онлайн-стажировки и карьерного старта ИТ-специалистов. Тестировать ее планируется на базе одного из столичных колледжей», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Второй получатель гранта занимается созданием и производством интеллектуальных накопителей электроэнергии VOLTS, которые позволяют создать резерв электричества на случай отключений.

Как напомнил мэр, сегодня в столице действуют более 240 площадок, предназначенных для тестирования новых продуктов и технологий. Он также добавил, что за три с половиной года московские разработчики получили 253 гранта на общую сумму порядка 441 миллиона рублей.

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