«Популярность не всегда несет хорошую репутацию»: как стать звездой в соцсетях
Маркетолог Хаменок: стать звездой в интернете можно совершенно случайно
Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru
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О чем необходимо помнить, чтобы не стать жертвой травли?
Звездой в социальных сетях может стать любой человек, который публикует в интернете тот или иной контент. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru маркетолог Антон Хоменок. Он также дал советы и рекомендации будущим блогерам.
Существует немало случаев, напомнил эксперт, когда звездой или «мемами» интернета мог стать кто-то совершенно случайно. Из-за смешных видео, которые многие пользователи начали распространять.
Большинство из тех людей после обретения популярности становятся активными пользователями социальных сетей, посещают различные программы и дают интервью.
Неоднократно происходило так, что популярная личность могла стать жертвой травли или угроз. Но, как правило, это зависит от рода контента, который публикует человек и от того, как его воспринимает аудитория.
«Можно стать звездой, но вопрос — какой? Главное делать качественный, правильный, разумный контент, который не вредит людям. И несет все-таки какую-то пользу, развитие или же хотя бы положительные эмоции...» — заключил Хаменок.
Ранее 5-tv.ru сообщил, как продавцы «успешного успеха» обманывают россиян.
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