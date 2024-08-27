«Популярность не всегда несет хорошую репутацию»: как стать звездой в соцсетях

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Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 4 112 0

Маркетолог Хаменок: стать звездой в интернете можно совершенно случайно

Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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О чем необходимо помнить, чтобы не стать жертвой травли?

Звездой в социальных сетях может стать любой человек, который публикует в интернете тот или иной контент. Об этом сообщил в беседе с 5-tv.ru маркетолог Антон Хоменок. Он также дал советы и рекомендации будущим блогерам.

Существует немало случаев, напомнил эксперт, когда звездой или «мемами» интернета мог стать кто-то совершенно случайно. Из-за смешных видео, которые многие пользователи начали распространять.

Большинство из тех людей после обретения популярности становятся активными пользователями социальных сетей, посещают различные программы и дают интервью.

Неоднократно происходило так, что популярная личность могла стать жертвой травли или угроз. Но, как правило, это зависит от рода контента, который публикует человек и от того, как его воспринимает аудитория.

«Можно стать звездой, но вопрос — какой? Главное делать качественный, правильный, разумный контент, который не вредит людям. И несет все-таки какую-то пользу, развитие или же хотя бы положительные эмоции...» — заключил Хаменок.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как продавцы «успешного успеха» обманывают россиян.

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