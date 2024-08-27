Без «серых схем»: самозанятым дальнобойщикам могут запретить работать

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В России самозанятым дальнобойщикам могут запретить работать

Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru

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Сейчас таких сотрудников в отрасли сейчас — больше 70%.

На российском рынке могут исчезнуть две трети дальнобойщиков. Как выяснили «Известия», подобный сценарий вполне возможен, если в сфере запретят работать самозанятым. А таких сотрудников в отрасли сейчас — больше 70%.

Компании при приеме водителей зачастую практикуют «серые схемы», чтобы уклоняться от уплаты налогов. И как раз подобные лазейки хотят прикрыть на законодательном уровне.

В случае принятия поправок самозанятым запретят управление большегрузами. Чтобы сохранить место за рулем, придется либо открыть ИП, либо официально трудоустроиться. А чтобы тысячи водителей в одночасье не остались без работы, законодателей просят проработать механизм для адаптации самозанятых дальнобойщиков к новым правилам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что названы самые высокооплачиваемые рабочие профессии в РФ.

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