«Качество может ухудшаться»: почему попытки ЭКО оказываются неудачными

Некоторые причины можно предотвратить, но далеко не все.

Процедура экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), к которой прибегают столкнувшиеся с бесплодием супружеские пары, может пройти неудачно из-за некачественных половых клеток. Об этом изданию Газета.ру рассказала врач-репродуктолог Мария Твердикова.

Специалист отметила, что на качество яйцеклеток и сперматозоидов влияет возраст пациентов. Чем старше женщина, тем оно ниже. У мужчин же с возрастом снижается подвижность и морфология половых клеток.

«Кроме того, на качество половых клеток влияют различные заболевания, вредные привычки и факторы окружающей среды. К примеру, у женщин качество яйцеклеток может ухудшаться при наличии хронических воспалительных заболеваний половых органов, эндометриоза, синдрома поликистозных яичников и других патологий», — объяснила Твердикова.

Также неудачным ЭКО может оказаться из-за безуспешной имплантации эмбриона в полость матки. Это связано с патологиями эндометрия.

«Чтобы повысить вероятность успешной имплантации, важно заранее провести обследование состояния эндометрия и при необходимости скорректировать выявленные патологии», — пояснила врач.

Причин неудачных попыток ЭКО может быть масса. Ведь организм каждого пациента индивидуален. Поэтому нужно тщательно обследоваться и подготовиться к процедуре.

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