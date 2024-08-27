Больной младенец провел двое суток рядом с умершей матерью под Петербургом

В Ленинградской области младенец провел рядом с бездыханным телом своей матери почти двое суток. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, женщину и ребенка нашел глава семьи, приехавший домой в город Мурино с вахты. Перед этим он два дня не мог связаться с супругой, из-за чего начал волноваться и вернулся с заработков раньше срока. Зайдя в квартиру, мужчина нашел бездыханное тело жены на полу, а рядом лежал их семимесячный ребенок.

По одной из версий, малыш мог самостоятельно покинуть кроватку и подползти к своей матери, а вот забраться обратно уже не смог. В итоге ребенок заболел ОРВИ. Сейчас он госпитализирован в одну их местных больниц, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Сообщается, что до этого у женщины была сердечная недостаточность, которая проявилась еще во времена беременности. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

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