Больной младенец провел двое суток рядом с умершей матерью под Петербургом

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Александр Тарасов
Александр Тарасов 232 0

Глава семейства в это время находился на вахте.

Больной младенец провел двое суток рядом с умершей матерью под Петербургом

Фото: www.globallookpress.com / Judith Thomandl

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В Ленинградской области младенец провел рядом с бездыханным телом своей матери почти двое суток. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник.

По данным издания, женщину и ребенка нашел глава семьи, приехавший домой в город Мурино с вахты. Перед этим он два дня не мог связаться с супругой, из-за чего начал волноваться и вернулся с заработков раньше срока. Зайдя в квартиру, мужчина нашел бездыханное тело жены на полу, а рядом лежал их семимесячный ребенок.

По одной из версий, малыш мог самостоятельно покинуть кроватку и подползти к своей матери, а вот забраться обратно уже не смог. В итоге ребенок заболел ОРВИ. Сейчас он госпитализирован в одну их местных больниц, его состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

Сообщается, что до этого у женщины была сердечная недостаточность, которая проявилась еще во времена беременности. Предварительная причина смерти — сердечный приступ.

Ранее 5-tv.ru писал, как в Бурятии младенец выпал из окна десятого этажа и выжил.

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