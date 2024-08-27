То, что киевский режим не гнушается запрещенными приемами, подтверждают и новые данные нашего Минобороны о применении боевиками биологического и химического оружия. В обход международных норм и договоров.

Так, в зоне спецоперации нашли схрон ВСУ с веществами на основе нитрата таллия — сильнейшего токсина, который поражает центральную нервную систему. Известно также, что на Украину через третьи страны поставляют тонны заготовок для создания ядовитых смесей и отработанного ядерного топлива для так называемых «грязных бомб».

О том, куда ведет химический след, в репортаже корреспондента «Известий» Кирилла Олькова.

Производство химоружия на Украине было поставлено на поток, об этом сегодня заявил начальник войск РХБЗ. Масштабы промышленные — более 40 тысяч доз в сутки.

Найденная российскими военнослужащими химическая лаборатория в Авдеевке — самый настоящий «ядовитый конвейер», который в нарушение всех норм международного права травил мирных жителей убийственными токсинами. ВСУ готовили химические боеприпасы для западной артиллерии, в том числе на основе нитрата таллия.

«Имеющаяся информация об импорте Украиной химических реагентов и средств защиты не исключает подготовки Киевом очередных провокаций с токсичными химикатами в зоне проведения специальной военной операции. Напомню, что соединения таллия являются сильными токсикантами, поражают центральную, периферическую нервные системы», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Известно также о поставках Киеву 500 тонн триэтаноламина. Он используется для создания боевых отравляющих веществ. Его применение — международное военное преступление, но для ВСУ Штаты, видимо, решили в очередной раз сделать исключение.

Украинским боевикам не привыкать нарушать международное право. Они уже применяли запрещенный BZ — химическое вещество психотропного действия, которое производится исключительно в США, вызывает временное помешательство и слуховые галлюцинации, дезориентируя противника.

Помимо разработки химического оружия, Украина уже давно превратилась в подопытного США по созданию смертельных вирусов. У Минобороны есть все доказательства этого. До начала специальной военной операции Штаты вместе со своими сателлитами вывезли за пределы Украины не менее 16 тысяч биопроб: опасные патогены и биоматериалы их переносчиков. Анализы крови брали преимущественно у военных.

Российским спецслужбам известны конкретные должностные лица, причастные к вывозу биоматериалов с территории Украины. Среди них — Людмила Городняя, президент американской компании BioPartners. Она живет и работает в США и вела переговоры с иностранными фармацевтическими компаниями, а также тесно сотрудничала с руководителями киевского офиса компании «Биопартнерс», которая и отправляла в Штаты контейнеры.

Перевозки шли транзитом через Румынию и Молдавию логистическими компаниями «Гамма Логистик» и «АэроТранс Карго», подконтрольных президенту Молдавии Майе Санду. Известно по крайней мере о двух тысячах случаях транспортировки биоматериалов. США сознательно использовали подконтрольные дочерние организации, чтобы отвести от себя подозрение и не афишировать конечного адресата, которыми являлись их же компании.

«Образцы крови и тканей человека направлялись из центра общественного здоровья Украины в западные исследовательские лаборатории, связанные с Пентагоном. В дальнейшем использовались в военных биоисследованиях, в том числе для выбора биологических агентов наиболее опасных для населения определенного региона», — сообщил Кириллов.

США уже не первый год действуют под чужими флагами, и перечить им никто не смеет. Головной офис ОЗХО в Гааге дипломатично молчит, и это неудивительно. Международная организация покорно слушается Вашингтон, который продолжает безосновательно обвинять кого-то другого, например Россию, в применении химоружия.

«Там, знаете, как об стенку горох. Никакой реакции совершенно нет, наоборот, нас продолжают обвинять в том, что мы бомбим собственные АЭС. МАГАТЭ у нас слепое, то есть Рафаэль Гросси работает прямо на коллективный Запад, и понятно, почему: ему светит должность генсека ООН», — заявил аналитик Александр Михайлов.

Очередные обнародованные факты применения Украиной химоружия, вероятнее всего, снова останутся без внимания западной прессы. Двойные стандарты международных институтов уже давно стали неотъемлемым принципом их работы. Проще закрыть глаза на голые факты, чем спорить с теми, кто тебя спонсирует и контролирует.