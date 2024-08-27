Скончался музыковед и доктор искусствоведения Леонид Гаккель

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Евгения Парфентьева
Евгения Парфентьева 28 0

Ему было 88 лет.

Скончался музыковед и доктор искусствоведения Леонид Гаккель

Фото: фото из открытых источников

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Ушел из жизни российский музыковед, профессор Санкт-Петербургской консерватории Леонид Гаккель. Об этом сообщили в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

По информации организации, Гаккель скончался 26 августа в возрасте 88 лет.

«Ушел из жизни выдающийся российский музыковед, музыкальный критик, доктор искусствоведения, Заслуженный деятель искусств РФ, кавалер ордена Почета, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории Леонид Евгеньевич Гаккель», — сообщили в пресс-службе Союза.

Уточняется, что информация о месте и времени погребения, а также церемонии прощания с Гаккелем, будет известна позже. Причины его смерти не разглашаются. 

Помимо музыкальной карьеры, за свою долгую и насыщенную жизнь Гаккель написал много книг. Среди них: «Еще шесть лет», «Театральная площадь» и «Благо усталости». Заслуженный деятель искусств России также преподавал в Санкт-Петербургской государственной консерватории.

Ранее 5-tv.ru сообщал о церемонии прощания с российским актером Евгением Шишковым, которую провели в Выборге. Он погиб, храбро защищая Родину в Курской области.

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