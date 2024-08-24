Состоялась церемония прощания с погибшим в Курской области актером Шишовым
Артисту было 42 года.
Фото, видео: ВКонтакте / Портфель Генштаба / shtab24; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Ильинской церкви, которая расположена в городе Выборг Ленинградской области, состоялась церемония прощания с актером сериалов Пятого канала Евгением Шишовым. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.
В начале 2024 года Шишов принял решение отправиться на спецоперацию в качестве добровольца. Последние недели он участвовал в боях в Курской области.
Во время зачистки от националистов одного из сел приграничья Шишов получил тяжелое осколочное ранение. Артист скончался во время эвакуации, ему было 42 года.
Телезрителям Пятого канала актер известен по ролям в сериалах «Свои», «Великолепная Пятерка», «Условный мент» и «Крепкие орешки». На его счету — 19 проектов.
Практически во всех работах Шишов исполнял роли военных, полицейских, героических парней — таким актер и был в реальной жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как коллеги вспоминают погибшего в Курской области актера Шишова.
- 24 авг
- Путин заслушал доклады руководства Объединенной группировки войск
- 24 авг
- За сутки из приграничных районов Курской области эвакуировали 3,2 тысячи человек
- 24 авг
- Минобороны показало кадры с освобожденными из украинского плена военными
- 24 авг
- ВСУ за сутки потеряли более 360 боевиков в Курской области
- 24 авг
- Из украинского плена вернули 115 бойцов, захваченных в Курской области
- 23 авг
- ВСУ потеряли более пяти тысяч боевиков в Курской области
- 23 авг
- В компании неонацистов: в Суджу незаконно проник немецкий корреспондент
- 23 авг
- «Провал по лайкам»: в ВСУ раскрыли реальные цели нападения на Курскую область
- 23 авг
- «Акт ядерного терроризма»: ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС
- 23 авг
- «Суровое наказание»: как Россия ответит на вылазку ВСУ в Курской области
Читайте также
68%
0.31 101.61
-0.01
Нашли ошибку?