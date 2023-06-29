Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина
Писатель в результате случившегося получил ранения.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Jiri Hubatka; 5-tv.ru
Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Он пробудет под арестом до 6 октября.
К слову, заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.
В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.
По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.
- 15 июн
- Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
- 6 июн
- Путин наградил Захара Прилепина орденом Мужества
- 2 июн
- Захару Прилепину придется заново учиться ходить после серии операций
- 27 мая
- Захар Прилепин перенес минимум четыре сложные операции
- 25 мая
- Главное — живой! Прилепин учится самостоятельно сидеть в постели
- 23 мая
- Это необходимо: Прилепин назвал способ избежать покушений на политиков
- 22 мая
- Пресс-секретарь Прилепина рассказала о его самочувствии после покушения
- 20 мая
- Состояние Захара Прилепина позволяет ему приступить к реабилитации
- 19 мая
- Прилепин рассказал о самочувствии после третьей операции: «Жив, полон надежд»
- 19 мая
- Захару Прилепину успешно провели очередную операцию
Читайте также
60%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?