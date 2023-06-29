Суд продлил арест обвиняемому в покушении на Захара Прилепина

Басманный суд Москвы на три месяца продлил арест обвиняемому в покушении на писателя Захара Прилепина. Он пробудет под арестом до 6 октября.

К слову, заседание проходило в закрытом режиме по просьбе следователя.

В результате трагедии, произошедшей 6 мая, Захар Прилепин получил ранения. На дороге, по которой он ехал вместе с другом и соратником Александром Шубиным, была заложена взрывчатка. Водитель погиб на месте, а писателя госпитализировали в областную больницу.

По горячим следам задержали уроженца Украины, недавно получившего российское гражданство. Ранее подозреваемый был завербован украинской разведкой, где и получил задание по ликвидации писателя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин наградил Прилепина орденом Мужества.